4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Sivasspor'u 4-1'le geçti. İşte maçın tüm fotoğrafları...

KAYNAK: Haber Merkezi
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırladı.

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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 2

Kanarya, mücadeleyi 4-1 kazandı ve liderlik yarışında hata yapmadı.

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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 3

Fenerbahçe'nin golleri 17'de Szymanski, 42'de İrfan Can Kahveci, 68'de Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) ve 75'te Edin Dzeko ile geldi.

Sivasspor'un tek golünü 50. dakikada Manaj attı.

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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 4

İşte maçın tüm fotoğrafları...

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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 5
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 10
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 11
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 12
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 13
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 14
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 15
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 16
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 17
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 18
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 19
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 20
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 21
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 22
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 23
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 24
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 25
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 26
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 27
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 28
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 29
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 30
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 31
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 32
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 33
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 34
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 35
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 36
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 37
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 38
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 39
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 40
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 41
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 42
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 43
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 44
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 45
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 46
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 47
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 48
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 49
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 50
51/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 51
52/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 52
53/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 53
54/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 54
55/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 55
56/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 56
57/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 57
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 58
59/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 59
60/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 60
61/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 61
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 62
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 63
64/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 64
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 65
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 66
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 67
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 68
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 69
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 70
71/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 71
72/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 72
73/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 73
74/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 74
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 75
76/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 76
77/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 77
78/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 78
79/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 79
80/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 80
81/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 81
82/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 82
83/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 83
84/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 84
85/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 85
86/106
4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 86
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 87
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 88
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 89
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 90
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 91
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 92
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 93
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 94
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 95
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 96
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 97
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 98
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 99
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 100
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 101
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 102
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 103
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 104
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 105
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4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları 106
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