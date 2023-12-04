4 attı şampiyonluk şarkıları başladı. Fenerbahçe Sivasspor maçının müthiş fotoğrafları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Sivasspor'u 4-1'le geçti. İşte maçın tüm fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel / Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırladı.
Kanarya, mücadeleyi 4-1 kazandı ve liderlik yarışında hata yapmadı.
Fenerbahçe'nin golleri 17'de Szymanski, 42'de İrfan Can Kahveci, 68'de Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) ve 75'te Edin Dzeko ile geldi.
Sivasspor'un tek golünü 50. dakikada Manaj attı.
İşte maçın tüm fotoğrafları...