Fenerbahçe'nin 'Karanlık' tarafında neler oluyor. Volkan Aliakar ortaya çıkardı

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar, oyuncuların sahalara dönüş zamanı, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ı hedef tahtası haline getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin 'Karanlık' tarafında neler oluyor. Volkan Aliakar ortaya çıkardı

Fenerbahçe'de sakatlanan oyuncunun yüzünü bir daha göremiyoruz!
İsimleri saymaya başladığımızda nefesimiz tükeniyor! Liste o kadar uzun ki bir çırpıda ifade etmek zor.
Ama hatırlatmakta da fayda var; Luan Peres, Lincoln, Emre Mor, Becao, Ferdi, Fred, Djiku, Mert Hakan, Zajc, ve Cengiz Ünder...
Kimi haftalarca formasından uzak kaldı, bazıları ise hala yok!
Yahu nerede bu adamlar? Bacakları mı koptu! Neden giden bir daha geri gelmiyor?

OLAYLARIN ADAMI ERTUĞRUL KARANLIK
Hedefteki isim; kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık.... İsmail Kartal'ın gelmesiyle yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
2009-2012 arasında da Fenerbahçe'de görev alan Ertuğrul Karanlık, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ın sağlık heyetinin başındaydı.
Ertuğrul Karanlık; iki kulüpte de tartışılan isim olmuştu.

MOUSSA SOW TRANSFER REKORU KIRDI
Fenerbahçe'deki döneminden ilk akla gelen Moussa Sow için söyledikleri... "Yakında proteze ihtiyaç duyabilir" ifadesini kullandığı Moussa Sow, Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları arasında yer aldı. 2015-16 sezonunda Senegalli yıdız 16 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer oldu.

SİVOK: 'SANKİ DOKTOR DEĞİL VETERİNER!'
Beşiktaş'taki dönemi için Tomas Sivok'un açıklamaları çok çarpıcı: "Böylesine büyük bir kulüpte böyle bir doktorla çalıştığım için şanssızdım. Sanki bir doktor değil, veteriner gibiydi. Bana veteriner gibi davranıyordu. Herkes hata yapabilir, ancak kendisiyle sorun yaşayan tek oyuncu ben değildim. Neyse ki sonunda bitti. Ondan uzaklaştığım için çok mutluyum."

TOLGA ZENGİN: 'HİÇ İYİ HATIRALARIMIZ YOK!'
Son olarak aynı dönemlerde Beşiktaş'ta oynayan kaleci Tolga Zengin, Ertuğrul Karanlık ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle hiç iyi hatıralarımız yok! Tıp adına doğru çalışmaları olduğuna inanmıyorum. Sadece ben değil, birçok arkadaşım ondan şikayetçi oldu. Doğru şeyler yapmadığını, bir sonraki sezon gelen Doktor Sarper Çetinkaya sayesinde anladık. Becao gibi ben de tendon kopması yaşadım! Ertuğrul Karanlık bana 'Ameliyat ol!' dedi. Daha sonra gelen Sarper Hoca 'Ameliyat olma, olursa sakatlık tekrar eder.' dedi. Ameliyat olmadım, PRP tedavisiyle toparladım.

BECAO VE CRESPO NEDEN OYUNDAN ÇIKMADI?
Becao demişken; Pendikspor maçının ilk yarısını sakat sakat tamamladı. Bu hata onun aylarca sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Ertuğrul Karanlık neden oyundan çıkması gerektiğini söylemedi?
Benzer durum dünkü Sivasspor karşılaşmasında yaşandı. Crespo acı içinde kıvranıyor, belli ki ayak baş parmağında ya kırık ya da çatlak var. Yaklaşık 5-6 dakikalık tedavi sonrası yine oynamaya başladı! Tabii ki devam edemedi. Ertuğrul Karanlık, Crespo'nun parmağındaki sorunu görüp neden kulübeye "değiştir" işareti yapmadı?

Tüm bunları alt alta topladığımızda Fenerbahçe; stoper, orta saha, kanat transferleri yerine önce dünya yıldızlarını gönül rahatlığıyla teslim edeceği, tartışılmayacak bir kulüp doktoru bulsa daha iyi olmaz mı?

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