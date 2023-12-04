İsmail Kartal: Ben bahanelere sığınmadım

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 kazanılan Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal: Ben bahanelere sığınmadım

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Sivasspor'un geçiş oyunlarında çok etkili bir takım olduğunu hatırlattı.

Oyuna iyi başladıklarını dile getiren Kartal, "Her maç olduğu gibi yine kazanmak için sahaya çıktık. Maça iyi başladık, ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıya gol yiyerek girdik ama 4-1'lik bir galibiyet elde ettik. Güzel bir oyun vardı. 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Djiku'nun takımla antrenmanlara başladığını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Gün, gün gidiyoruz, sakatlığıyla ilgili herhangi bir tarih veremiyoruz. Takım antrenmanları dışında test antrenmanları da var. Bu hafta içi onları da yapıp değerlendireceğiz. Derbi maçlarının önceden favorisi olmaz. Hiçbir zaman herhangi bir sonuca bağlayamazsınız. O günkü ortam ve şartlarda mental olarak hangi takımın daha iyi olacağı ön plana çıkar. Bugünden itibaren en iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmaya çalışacağız."

Avrupa'da aldıkları 6-1'lik yenilgiye ilişkin de açıklamada bulunan Kartal, oyuncularıyla maçın ardından yaptığı ilk konuşmaya ilişkin, "Fenerbahçe büyük bir camia, böyle bir mağlubiyetin bize yakışmadığını söyledim. 'Bunu unutturmanın tek yolu Sivas maçına çıkıp, iyi oyun ve mücadeleyle güzel bir galibiyet alarak taraftarlarımızı sevindirmek.' dedim. Oyuncularımızın enerjileri çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. Bu durumu atlattık, bizim için çok iyi oldu." ifadelerini paylaştı.

Fred'in yokluğunda eksikliğini hissettiklerini anlatan Kartal, "Tüm oyuncular değerli, Fred de öyle. Açıkcası yokluğunu çok hissettik. Dün konuştuk, doktorlarla beraber. Bana 'Ne düşünüyorsun hocam dedi.' Ben de 'Ne düşündüğümü biliyorsun önemli olan senin ne düşündüğün dedim.' 'Oynamak istiyorum' dedi. 'Vücudunu sen tanıyorsun' dedim. 'Başlamak mı istiyorsun?' dedim, 'O da karar senin.' dedi. Ben de '11'de başlatıyorum.' dedim. Bu şekil planladık. 3-1 öne geçince kendisini daha erken alacaktım ama güzel başlangıç oldu. Adaptasyon ve öz güven oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Yüksek'i kendi tercihiyle yedek soyundurduğunu dile getiren Kartal, "Ben bahanelere sığınmadım. 'Bu kadar eksikler var.' demedim. Mevcut oyuncularla her maça elimizden gelenin en iyisini yapmak için çıktık. Zajc'ın tedavi devam ediyor. Mert Hakan'ı Beşiktaş maçında kadroya alabiliriz gibi geliyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

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