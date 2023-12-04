Fenerbahçe'den hakem Bahattin Şimşek'e büyük tepki

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçın 36. dakikasında Kadıköy’de hakem Bahattin Şimşek’e tribünlerde büyük tepki vardı.

Fenerbahçe kontra atağında İrfan Can’a sağ kanatta yapılan faul sonrası tüm tribünler hep bir ağızdan hakeme tepki yağdırıp sinkaflı sözler söylemeye başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren iki takım lehine veya aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken hakem Şimşek’in bu tutumundan ötürü iki takım futbolcuları da sık sık gerginlik yaşadı.