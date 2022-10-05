Sinem Kobal doğum kilolarına veda etti! 4 ay önce ikinci kızını kucağına almıştı

Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi.
2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Kobal, 4 ay önce ikinci kızına da kavuştu. Peş peşe annelik heyecanı yaşayan Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.
Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Sinem Kobal, hamilelik süreçlerini de evinde gözlerden uzak şekilde geçirdi.
Bu süreçte 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kobal, "Bazen" notuyla fotoğraflarını paylaştı.
Peş peşe doğum yapan oyuncu, kısa sürede eski formuna geri döndü. Oyuncunun zayıflığını gözler önüne serdiği fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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