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Sinem Kobal doğum kilolarına veda etti! 4 ay önce ikinci kızını kucağına almıştı

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Sinem Kobal doğum kilolarına veda etti. 2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan, 4 ay önce de ikinci kızını dünyaya getiren Kobal son halini sosyal medya sayfasından paylaştı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:16
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4 ay önce ikinci kızını kucağına almıştı! Sinem Kobal doğum kilolarına veda etti

Sinem Kobal doğum kilolarına veda etti! 4 ay önce ikinci kızını kucağına almıştı
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Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi. 

2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Kobal, 4 ay önce ikinci kızına da kavuştu. Peş peşe annelik heyecanı yaşayan Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Sinem Kobal, hamilelik süreçlerini de evinde gözlerden uzak şekilde geçirdi.

Bu süreçte 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kobal, "Bazen" notuyla fotoğraflarını paylaştı.

Peş peşe doğum yapan oyuncu, kısa sürede eski formuna geri döndü. Oyuncunun zayıflığını gözler önüne serdiği fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


 

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