4 çocuğunun annesini katletti. Ankara'da kadın cinayeti

Kaynak: İHA
4 çocuğunun annesini katletti. Ankara'da kadın cinayeti
Ankara’da kadın cinayeti. Bir kişi tartıştığı eski eşini evinde silahla öldürdü.

Cinayet dün akşam saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Mikail Başer İle eşi Sultan Başer arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Mikail Bayer, o esnada evinden tuttuğu silah ile 4 çocuğunun annesi Sultan’ı vurdu.

Silah seslerinin duyulması üzerine komşular yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mikail Bayer’i gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Cansız beden adli tıp morguna kaldırılırken cenazesi öğle namazından sonra Ortaköy mezarlığına defnedildi.

Mikail Bayer ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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