4 Saat boyunca elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı

Ali Ç. isimli 24 yaşındaki genç, elindeki pompalı tüfekle sokağa çıkarak büyük bir tehlike yarattı. Vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bölgeyi hızla güvenlik çemberine aldı. Körfez Mahallesi'nde yaşanan bu olay, polis, sağlık ve özel harekat ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Müzakereci eşliğinde yapılan dört saatlik bir ikna çalışması sonucunda Ali Ç., silahını teslim etti ve böylece olası bir facianın önüne geçildi. Polis ekipleri, olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatarak, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirleri artırma kararı aldı.