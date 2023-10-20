400'den fazla yaralı bulunan hastaneye İsrail’den tehdit ‘Boşaltın’

Filistin Kızılayı, İsrail’in Gazze’de bulunan bir hastanenin “boşaltılması” yönünde bir uyarı verdiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
400'den fazla yaralı bulunan hastaneye İsrail’den tehdit ‘Boşaltın’

Filistin Kızılayı’nın aktardığına göre İsrail’in “boşaltma” uyarısı yaptığı Kudüs Hastanesi’nde 400’den fazla yaralı bulunuyor. Hastanenin olduğu bölgede yerinden edilmiş 12 bin kişinin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı "Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların durumlarının çok kritik ve ağır olduğunu İsrail'e bildirdik." açıklamasını yaptı.

Hastane yakınına bomba düşmüştü

18 Ekim’de aynı hastanenin yakınına bomba düşmüştü. Bombanın patlaması sonucu hastane binasında hasar meydana gelmiş, hastane personeli ve hastalar büyük panik yaşamıştı.

İsrail-Filistin çatışması sürüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Karşılıklı saldırılarda binlerce kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı.

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