Derbi raporu: 43 kırmızı 340 sarı

İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 57 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 7 sarı kart

İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı müsabakada sarı-lacivertli takımdan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

Galatasaray'dan ise Marcao, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı sarı kart gören isimler oldu.