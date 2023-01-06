6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Derbi raporu: 43 kırmızı 340 sarı

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:01
Takip Et

43 kırmızı 340 sarı: Derbinin kart raporu

Derbi raporu: 43 kırmızı 340 sarı
+
Aa
-

İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 57 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 7 sarı kart

İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı müsabakada sarı-lacivertli takımdan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

Galatasaray'dan ise Marcao, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı sarı kart gören isimler oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
2
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
3
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
4
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
5
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
6
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.