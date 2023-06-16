47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile parmak ısırttı

Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay'dan mayolu fotoğraf geldi.

47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile parmak ısırttı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay, pozlarıyla gündeme geldi.

16-kilo-veren-nurgul-yesilcay-mayolu-paylasimiyla-meydan-okudu-vaxum.jpg

Sıcak havaların gelmesiyle yaz sezonunu açan ünlülerin arasında ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da katıldı. Sıcak havaları değerlendiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, soluğu havuz başında aldı.

16-kilo-veren-nurgul-yesilcay-mayolu-paylasimiyla-meydan-okudu-ag56n.jpg

Sarı mayokinisiyle havuz başına geçen Nurgül Yeşilçay objektiflere poz verdi.
47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, havuz başında verdiği cesur pozlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

16-kilo-veren-nurgul-yesilcay-mayolu-paylasimiyla-meydan-okudu-wrlun.jpg

16 kilo veren Yeşilçay, "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür" diye yazdı.

16-kilo-veren-nurgul-yesilcay-mayolu-paylasimiyla-meydan-okudu-uvpns.jpg

Peş peşe sıraladığı bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay iddialı sahneleri ile yine çok konuşulacak
Nurgül Yeşilçay'dan dolar ve altının rekor yükselişine olay gönderme
16 kilo veren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı
Nurgül Yeşilçay, milyonların hislerine tercüman oldu. Tiklendik hayırlı olsun
Öne Çıkanlar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Asgari ücretin 13 bin lira olmasını Mehmet Şimşek engellemiş! İşte Ankara'da konuşulan son rakam Ekonomi
Asgari ücretin 13 bin lira olmasını Mehmet Şimşek engellemiş! İşte Ankara'da konuşulan son rakam
Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor Spor
Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor
Maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler? Keşfet
Maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler?
Diyarbakır’daki arazi katliamında şok detaylar ortaya çıktı Güncel
Diyarbakır’daki arazi katliamında şok detaylar ortaya çıktı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın İran'ı ziyaret edecek Dünya
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın İran'ı ziyaret edecek
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi Güncel
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi
Asgari ücretlileri çıldırtacak öneri. Aman Mehmet Şimşek duymasın Güncel
Asgari ücretlileri çıldırtacak öneri. Aman Mehmet Şimşek duymasın