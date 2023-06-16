47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile parmak ısırttı

Editör: Ersoy ÖZDEM
Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay, pozlarıyla gündeme geldi.
Sıcak havaların gelmesiyle yaz sezonunu açan ünlülerin arasında ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da katıldı. Sıcak havaları değerlendiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, soluğu havuz başında aldı.
Sarı mayokinisiyle havuz başına geçen Nurgül Yeşilçay objektiflere poz verdi.
47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, havuz başında verdiği cesur pozlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
16 kilo veren Yeşilçay, "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür" diye yazdı.
Peş peşe sıraladığı bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.