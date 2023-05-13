Nurgül Yeşilçay, milyonların hislerine tercüman oldu. Tiklendik hayırlı olsun

Yer aldığı projelerle beğeni toplayan ve oyunculuğunu sergileyen Nurgül Yeşilçay, pandemi sürecinde evlerimize kapandığımızda renkli bir yönünü ortaya koymuş ve paylaştığı esprili videolarla ne kadar komik biri olduğunu göstermişti.

Bu tarz videolarına ve paylaşımlarına pandemi sonrasında da devam eden Yeşilçay, yaptığı son paylaşımla milyonların sesi oldu.

Mimiklerini sergileyen Yeşilçay, suratını şekilden şekile sokarken paylaşımına şu notu düştü:

"Tiklendik, hayırlı olsun... Siyaset filan bakmayayım diyorum kaş göz kayıyor yine de"