Nurgül Yeşilçay'dan dolar ve altının rekor yükselişine olay gönderme

Son günlerde yükselişe geçen dolar 23 lirayı, gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Oyuncu Nurgül Yeşilçay da sosyal medya hesabından Asmalı Konak dizisindeki takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak "Günün fotosu" yorumunu yaptı.

Nurgül Yeşilçay'dan dolar ve altının rekor yükselişine olay gönderme

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra, rekor üstüne rekor kıran dolar bugün 23 lirayı, gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay da artışa geçen dolar ve altınla ilgili güldüren bir paylaşımda bulundu.

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YILLAR ÖNCEKİ DİZİ SAHNESİNİ PAYLAŞTI

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan Yeşilçay, 2002-2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak'taki Özcan Deniz'le takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak "Günün fotosu" notunu yazdı. Yeşilçay paylaşımına dolar ve altın emojisi koymayı da ihmal etmedi.

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