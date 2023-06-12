Nurgül Yeşilçay iddialı sahneleri ile yine çok konuşulacak

Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay, dizinin ekrana gelecek yeni bölümündeki iddialı sahneleri ile çok konuşulacak.

Nurgül Yeşilçay iddialı sahneleri ile yine çok konuşulacak

Spor ve diyetle 10 kilo veren Nurgül Yeşilçay, güzelliği ve fit görünümü ile büyük beğeni topluyor.

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Günlük hayatta da yoga yapan oyuncu bu merakını Veda Mektubu’na da taşıdı.

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Alanur'un hoca eşliğinde yaptığı yoga ve havuz partisi sahneleri bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme damgasını vuracak.

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Alanur'un bu cesur tavırlarına ise Ziya'nın göstereceği tepki şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Tempo ve gerilimin giderek arttığı Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümü ile 12 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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