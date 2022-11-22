İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Resmi Gazete'de İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümüne Araştırma görevlisi alınacak.



ÖZEL ŞARTLAR

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

2. Aşağıdaki konuların en az birinde, tercihen ikisinde tecrübe sahibi veya çalışıyor olmak:Kodlama/programlama (C/Java/Python)

Veri analizi (R)

Mobil uygulama geliştirme (Android)

Veri tabanı yönetim sistemleri

İşletim sistemleri (Linux)

Bilgisayar Ağları (TCP/IP, Packet Tracer)

3. Lisansüstü eğitimiyle beraber aşağıdaki sorumlulukları yerine getirebilecek olmak: Haftalık ders koordinasyon toplantılarına iştirak etmek (3saat/hafta).

Laboratuvar saatlerinde öğrencilerin çalışmalarına yardımcı olup sorularını cevaplamak (16-18 saat/hafta),

Laboratuvar sınavlarını okumak,

Laboratuvar soru bankası hazırlıklarına katkıda bulunmak,

Ders programına uygun laboratuvar uygulama çalışma içeriklerini

hazırlamak,

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (SAY) en az 70 puan almış olmak

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/Ingilizce) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak,

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması.