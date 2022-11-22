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Bursa Burfaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Burfaş, Ocakçı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:53
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Bursa Burfaş Ocakçı olmak üzere 1 işçi alacak

Bursa Burfaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Burfaş, Ocakçı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Erkek
2- Emekli olmaması
3- Bonservis
4- Hijyen Belgesine sahip olması
5- Vardiyalı çalışması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Sabıka Kaydı
2- Diploma Fotokopisi
3- İkametgâh Belgesi

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