Bursa Burfaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Burfaş, Ocakçı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Erkek
2- Emekli olmaması
3- Bonservis
4- Hijyen Belgesine sahip olması
5- Vardiyalı çalışması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Sabıka Kaydı
2- Diploma Fotokopisi
3- İkametgâh Belgesi
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