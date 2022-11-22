Bursa Burfaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Burfaş, Ocakçı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Erkek

2- Emekli olmaması

3- Bonservis

4- Hijyen Belgesine sahip olması

5- Vardiyalı çalışması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Sabıka Kaydı

2- Diploma Fotokopisi

3- İkametgâh Belgesi