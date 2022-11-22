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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi doçent ve öğretim üyesi olmak üzere 10 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:22
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi doçent ve öğretim üyesi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Resmi Gazete'de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.'' Denildi.
1- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, Üniversitemiz Akademik Yükseltme Puan Tablosu (Detaylı), yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik (Flash Bellek) ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, Üniversitemiz Akademik Yükseltme Puan Tablosu (Detaylı), yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik (Flash Bellek) ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
4. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU YERİ
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)
NOT: Başvuru Formu Üniversitemiz Web sayfasından alınacaktır. (http://www.gibtu.edu.tr)

 

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