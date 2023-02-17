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50 kişiyi kesilen kolan öldürdü iddiası

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir banın kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez spor salonunu kolan kesmekle suçladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:05
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50 kişiyi kesilen kolan öldürdü iddiası

50 kişiyi kesilen kolan öldürdü iddiası
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik deprem Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir olurken, depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok iddialar ortaya atıldı.

"BENİM 5 CANIM GİTTİ"

Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı’nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez isimli vatandaş, “Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi. Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler" diye konuştu.

Ahmet Yitmez "Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş. En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar” dedi.

Öte yandan, söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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