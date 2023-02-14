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Görüntüler İstanbul'dan... Kolonu tuttuğu gibi elinde kaldı. “Bizim babutumuz”

İstanbul'da bir vatandaş, Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı semtinde oturduğu apartmanın bodrum katındaki kolonları video kaydına aldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 01:56
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Kolonu tuttuğu gibi elinde kaldı. “Bizim babutumuz”

Görüntüler İstanbul'dan... Kolonu tuttuğu gibi elinde kaldı. “Bizim babutumuz”
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bilim insanlarının yıllardır deprem uyarısı yaptığı İstanbul'daki yapıların durumu ve alınmasın gereken önlemler de tartışılıyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Küçükyalı semtinde yaşayan Halime Elif Yılmaz Kurt, yaşadığı binanın durumunu video olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

KOLONU TUTTUĞU GİBİ ELİNDE KALDI

Videoda, bodrum kattaki kolonlardaki betonun döküldüğü ve demirlerin ortaya çıktığı görülüyor. Kurt'un dokunmasıyla kolonlardaki beton parçaları dökülüyor.

“BİZİM TABUTUMUZ”

Kurt, "Bu benim oturduğum binanın hali, kolon tuttuğunuz gibi elinizde kalıyor. Hani 10 bin lira istiyorsunuz ya, kiracılarınızı evden çıkarmaya çalışıyorsunuz... Bu kaç şiddetinde depreme dayanır, dökülüyor. Böyle bir binada oturuyoruz. Bizim tabutumuz diyebileceğim şekilde" ifadelerini kullandı.

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