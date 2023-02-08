8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan kadın 60'ıncı saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan kadın 60'ıncı saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazında 60 saattir bekleyen 50 yaşındaki Gülten Gündüz ekipler tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:17
Takip Et

50 yaşındaki kadın 60 saat sonra enkazın altından sağ çıktı

Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan kadın 60'ıncı saatte kurtarıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazında kalan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'ü 60'ıncı saatte kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri 5 katlı binanın ilk üç katında oluşan enkazın altından üçüncü katta bulunan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'le irtibat kurdu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda Gündüz'ü enkaz altından 60'ıncı saatte kurtardı. Ekipler tarafından sedyeye alınan Gülten teyzenin ilk istediği su oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
5
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
6
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
7
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
﻿Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
﻿Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.