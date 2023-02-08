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  • Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı 14 TL'ye satılan ekmeğe ses çıkarmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bedava olacak demişt

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı 14 TL'ye satılan ekmeğe ses çıkarmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bedava olacak demişti

Gaziantep'te 14 TL’ye ekmek sattığı iddiasıyla gündeme gelen Sof Taş Fırın adlı işletmeye giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekmeğin gramajı arttığı için fiyatının arttığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:42
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Gaziantep'te 14 TL'ye satılan ekmeğe belediye başkanı itiraz etmedi

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı 14 TL'ye satılan ekmeğe ses çıkarmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bedava olacak demişti
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden Gaziantep'te etkilendi. Son açıklanan verilere göre Gaziantep'te depremde vefat eden kişi sayısı 551'e ulaştı. 

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkıma yol açtı. Toplamda 8 bin 574 kişi hayatını kaybettiği ve 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı. 

Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerden etkilenen 10 ilde ve ilçelerinde vatandaşların fırınlardan 'ücretsiz ekmek' alabileceğini  duyurmuştu.

Ancak Gaziantep'te bir fırında ekmeğin 14 TL’ye satıldığı iddia edildi. 

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekmeğin fiyatını sormak için Sof Taş Fırın adlı işletmeye gitti. 

Sof Taş Fırın adlı işletmeye giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekmeğin gramajı arttığı için fiyatının arttığını açıkladı.

Tahmazoğlu hem ekmeğin fiyatına itiraz etmedi hem de vatandaşlara gramajdan dolayı böyle olduğunu söyledi. Ayrıca vatandaşlar da olaya tepki göstermedi. 

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Öfkeli Filozof
8.02.2023 18:09
İyi de kaç gram bu ekmek, söyleyin de kıyas yapalım  
 
Yurttas
8.02.2023 17:38
Bu halkımızı dilenci yerine koymaktır,10000 lira verecem sen 14 liralık ekmek al.STOK YOK,HAZINEDE PARA YOK ,KOTU GUN PARASI YOK YOK YOK.  
 
mustafa
8.02.2023 17:37
akp li olunca herşey serbest  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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