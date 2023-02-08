Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı 14 TL'ye satılan ekmeğe ses çıkarmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bedava olacak demişti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden Gaziantep'te etkilendi. Son açıklanan verilere göre Gaziantep'te depremde vefat eden kişi sayısı 551'e ulaştı.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkıma yol açtı. Toplamda 8 bin 574 kişi hayatını kaybettiği ve 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.

Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerden etkilenen 10 ilde ve ilçelerinde vatandaşların fırınlardan 'ücretsiz ekmek' alabileceğini duyurmuştu.

Ancak Gaziantep'te bir fırında ekmeğin 14 TL’ye satıldığı iddia edildi.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekmeğin fiyatını sormak için Sof Taş Fırın adlı işletmeye gitti.

Sof Taş Fırın adlı işletmeye giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekmeğin gramajı arttığı için fiyatının arttığını açıkladı.

Tahmazoğlu hem ekmeğin fiyatına itiraz etmedi hem de vatandaşlara gramajdan dolayı böyle olduğunu söyledi. Ayrıca vatandaşlar da olaya tepki göstermedi.