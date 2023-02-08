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  • AKP'li eski vekil deprem bölgesine yardım götüren İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı 

AKP'li eski vekil deprem bölgesine yardım götüren İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı 

AKP'li eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine yardıma giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:52
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AKP'li eski vekilden İmamoğlu'na: Defol İngiliz uşağı 

AKP'li eski vekil deprem bölgesine yardım götüren İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı 
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İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran AKP'li eski vekil Nursel Reyhanlıoğlu "Defol buradan, İngiliz uşağı" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı.

Türkiye yaralarını onarmaya çalışırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu heyetle birlikte deprem bölgesine gitti.

"DEFOL BURADAN"

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Reyhanlıoğlu, "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada." ifadelerine yer verdi.

SAKİNLEŞTİREMEDİLER

O anlarda çevredekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Araya girmek isteyen bazı vatandaşlar, milletvekilini sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı.

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Cesur
8.02.2023 18:11
Terbiyesiz...  
 
Haluk
8.02.2023 18:08
Afetten bile siyaset. Utanç verici  
 
Cumali
8.02.2023 17:56
İnsan mı? Yoksa?  
 
TÜM YORUMLAR (100)
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