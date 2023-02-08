Kıbrıslı 35 öğrenci enkaz altında. Voleybol maçı için gelmişlerdi

KKTC'den gelen Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, gazetecilere, çok büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Atalay, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, yaralarımız bir an önce sarılsın. Bizim için Kıbrıs, Türkiye fark etmiyor. Tek milletiz, acılarımız ortak. Spor müsabakası için KKTC'den Adıyaman'a gelen lise düzeyindeki 35 öğrenci depremde yıkılan İsias Otel'de konaklıyordu. Şu an gördüğünüz enkazın altındalar. Henüz kendilerine ulaşabilmiş değiliz. Şu an için çocuklarımızın hiçbirine ulaşamadık. İlk gün öğretmen ve çocuklarımızdan 4'üne ulaştık ama diğerleri enkazda, çalışmalar sürüyor."

Ülkesinden de arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de deprem bölgesine geldiğini hatırlatan Atalay, profesyonel 40'a yakın ekibin olay yerinde çalıştığını dile getirdi.

Atalay, KKTC'den gelen ekiplerin 1'i çocuk 4 kişiyi kurtardığını sözlerine ekledi.

(Kaynak: AA)