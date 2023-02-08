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Cengiz Holding'ten AFAD ve AHBAP'a 500 milyon TL'lik deprem yardımı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra tüm Türkiye yardım seferberliği başlattı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesine Cengiz Holding 500 milyon TL destek bağışı yapacağını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:03
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Cengiz Holding depremzedelere 500 milyon TL yardım etti

Cengiz Holding'ten AFAD ve AHBAP'a 500 milyon TL'lik deprem yardımı
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Medyatava’nın haberine göre Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, 500 milyon TL destekte bulundu.

432 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Cengiz Holding’in açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Ülkemizi derinden sarsan, depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi dağlıyor; yaralılarımıza ise acil şifa diliyoruz.

Cengiz Holding olarak deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk etmeye devam ediyoruz.

Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

TOPLAM 500 MİLYON TL YARDIM

Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık.

Tüm bu çalışmalara ilaveten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar verdik.

Bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi. Tüm çalışmalarımıza aynı hızla devam ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün birlik olma, birlikte mücadele etme günüdür. Tüm Türk iş dünyasını da bu hassasiyetinin bir parçası olmaya davet ediyor; hep birlikte bu zor günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

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MİKO
8.02.2023 17:42
Haram para kabul edilmez. Bilginize...  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
8.02.2023 17:38
Ayıp ćok ayıp etmişsin cengiz holding,aldığınız onca ihaleden sonra 500 milyoncukda neymiş,şöyle bi 3- 5 milyar yapsaydınız  
 
Mahir ŞEKİ
8.02.2023 17:30
*Son 11 yılda Kamudan '19.717.000.000 TL' İhale almış.. Aldığı paranın %2,5'luk bir kısmını 'Milletin Cebine Koymaya' karar vermiş.. Yani 40'ta 1'ini.. Tesadüfe bakın tam tamına 'Zekat Nisabı' kadar  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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