500 yıl önce keşfedilen şifa kaynağı

Filiz Kıral
500 yıl önce keşfedilen şifa kaynağı
At kestanesi, alternatif tıpta pek çok faydası olan bir bitki. İşte, yararları...

1500’lü yıllarda keşfedilmiştir. O zamandan beri değişik şekillerde kullanılmaktadır. Genellikle krem, çay ve yağ formunda tüketilmektedir.

At kestanesi, Hint kestanesi olarak da bilinir. Yüksek boylu ağaçlarda yetişen bir süs bitkisidir. Nisan ve temmuz aylarında çiçeklenir.

P vitamini bakımından zengin olan at kestanesi, içindeki eskülen maddesi sayesinde kan dolaşımını düzenler. Bitkinin kabuğu, meyvesi ve tohumu çeşitli tedavilerde ek gıda ve ilaç olarak kullanılabilir.

YARARLARI

Göğüs ağrısı ve varis gibi dolaşım sorunlarının tedavisinde etkilidir.

Hemoroid rahatsızlığında da ek gıda olarak alınabilir.

Vücuttaki iltihaplı durumları gidermeye yardımcı olur.

Akne ve sivilce nedeniyle oluşan gözenekleri sıkılaştırır.

Nezle ve nefes darlığı gibi solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.

Eklem ve kemiklerdeki romatizma ağrılarını azaltır.

İshal gibi sindirim sistemi sorunlarını hafifletir. Kronik stres ve yorgunluğu azaltır. Kırışıklık oluşumunu önler. Yara ve yara izlerinin iyileşmesine katkı sağlar.

YAĞININ FAYDALARI

Kemik ağrılarına karşı romatizma tedavisinde kullanılır.

Burkulma, gerilme ve donma gibi durumlarda ağrıyı alır.

Güneş yanığı tedavisinde faydalıdır.

Yorgunluk ve stresi giderir.

Kan damarlarını güçlendirir.

Kan dolaşımını arttırarak vücudu canlandırır.

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