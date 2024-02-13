Bağırsak gazlarını giderir. Regl kanamasını düzenler. İşte şifa saçan ot

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin gözdesi oluyor. Bu ürünler arasında şifalı bir bitki olan kişniş otu da dikkat çekiyor.

KİŞNİŞ OTU NEDİR?

Maydanozgiller familyasına ait; Haziran - Ağustos aylarında pembe beyaz renkli çiçekler

açan, 30 - 50 cm uzunluğunda, oldukça keskin kokulu bir yıllık otsu bir bitkidir. Nemli çayır ve sırtlarda yetişir.

Yaprakları açık yeşil renkli ve tüylüdür. Çiçekleri, dallarının ucunda şemsiye biçiminde toplanmıştır.

Meyveleri; Nişasta, tanen, şekerler ve uçucu yağ içerir. Kişniş şekeri, likör yapımı, pastacılık ve eczacılıkta kullanılır.

FAYDALARI:

İştahı artırır. Bağırsak gazlarını azaltır. Sinirleri sakinleştirir. Hazmı rahatlatır. Sinirsel baş ağrılarını

dindirir. Karın ağrılarını hafifletir. Cinsel isteği uyandırır. Adet kanamasını düzenler. Doğumu kolaylaştırır.

Sürmenajda faydalıdır. Bayat yiyeceklerin zararını önler. Fazla miktarda yenirse zararı olur.

MUCİZE OT NASIL TÜKETİLİR?

Kişniş, yemeklerde çorbalara, köri sosa ve özellikle Asya yemeklerine katılabilir. Hem yaprakları hem de sapları yenilebilen kişnişin sapları daha acı bir tat vermektedir. Birçok kişi bu nedenle yemeklerde saplarını kullanmaktan kaçınır. Kişniş şu şekillerde tüketilebilir:

Meksika yemeklerinde ya da salsa sosunda kişniş kullanılabilir

Balıklara lezzet katmak için kişniş ve limon karıştırılarak, eklenebilir.

Çorbalarda ya da pürelerde kişniş tercih edilebilir.