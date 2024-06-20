Skandal yeni bilirkişi raporunda ortaya çıktı! Depremde 96 kişiye mezar olmuştu

Binanın müteahhidi ve teknik sorumlusu Hasan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmakta ve dava dosyasına Konya Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan altı kişilik bir heyet tarafından hazırlanan kırk altı sayfalık ikinci bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki on dört katlı binaya ilişkin incelemelere yer verildi.

"PERDE UÇLARINDA DEMİR BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Raporda, binanın bazı sütunlarında tespit edilen hatalar şöyle sıralandı:

"Bazı sütunlarda yeterli demir kullanılmamış, sütunların minimum donatı gereksinimlerini karşılamadığı, statik projede belirtilen verilere göre bazı sütunların katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru daraldığı, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir."

Ayrıca, raporda binadan alınan karot numuneleri üzerinde yapılan testler sonucunda, binada kullanılan betonun en düşük basınç dayanımını sağlamadığı belirlenmiştir.

Binanın, inşa edildiği yıl yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliğine uygun olmadığı raporda şu şekilde ifade edilmiştir:

"Yapı imalatında, projede olmayan detaylar kullanılmış, deprem yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uyulmamış ve projedeki uyumsuzluklar denetim aşamasında tespit edilmemiştir."

"bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Alpargün'ün yargılandığı davanın üçüncü duruşması 27 Haziran'da yapılacak.

DEPREM GÜNÜ KKTC'YE GİTTİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Adana'daki depremde yıkılan ve 96 kişinin ölümüne sebep olan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında aranan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği tespit edilmiştir. Teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilerek 13 Şubat 2023'te tutuklandı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye aktarmaya çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın alma girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.