8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak

Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak

AFAD tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 08:16
Takip Et

57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak

Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak
+
Aa
-

AA’nın haberine göre, AFAD tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak.

Dereli Mahallesi'ndeki 410 bin metrekare üzerine kurulacak konteyner kentte yaklaşık 1 ay önce başlayan dolgu çalışmalarında sona gelindi.

Bölgede yağmur etkili olmasına rağmen 300 işçi, 57 futbol sahası büyüklüğündeki, 2 bin 500 konteynerin yerleştirileceği alanı hazır hale getirmek için çift vardiya çalışmaya devam ediyor.

Doğukent Geçici Konaklama Merkezi'nin yapımında görevli Makimsan şirket yetkilisi Hakan Dikçi, AA muhabirine, daha önce tarla vasfında olan alanı yaptıkları dolgu ile konteyner kent için hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dikçi, depremden etkilenen iller içinde belki de en büyük konteyner kentin burada kurulacağına işaret ederek, "AFAD için 410 bin metrekare alanın dolgularını yaparak hazır hale getirdik. Altyapı çalışmaları devam ediyor, dolgu çalışmaları ise yüzde 97 seviyesinde. Gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde 24 saat çalışıyoruz. Yağmurun engellediği durumlar bazen olabiliyor ama onun dışında bir sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.

"Bayramdan sonra bitmesi planlanıyor"

Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacağını aktaran Dikçi, "Bayramdan sonra da bitmesi planlanıyor. İnsanlar bir an önce çadırlardan konteyner kentlere gelsin diye AFAD'ın önderliğinde hızlı ve hummalı bir çalışma var." dedi.

Dikçi, amaçlarının çalışmaları bir an önce bitirebilmek olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 300 kişi buradaki çalışmalarda yer alıyor. Çalışmaların bitmesiyle inşallah bir an evvel insanlar konteyner kentte yaşamaya başlarlar." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
1
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
2
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
3
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
5
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
6
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
7
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak
﻿Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak
﻿Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak
﻿Van’da feci trafik kazası
﻿Van’da feci trafik kazası
﻿Van’da feci trafik kazası
﻿Öldüren manevra
﻿Öldüren manevra
﻿Öldüren manevra
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.