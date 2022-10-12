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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, son olarak konserinde tercih ettiği kostümüyle gündem oldu. 59 yaşındaki Avşar, göğüs ve bacak dekoltesinde sınır tanımadı.

Galeri Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:12
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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Hülya Avşar, Kâinat Güzellik Yarışması’nda birinci seçilmiş, evlendiği ortaya çıkınca tacını geri almışlardı.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Avşar, Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başlamış 1983 yılı hayatının dönüm noktası olmuştu.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Ardından kariyerine sunuculuk ve oyunculuğu da ekleyen Avşar, meşhur olduğu ilk günden bu yana attığı her adımla adından söz ettirdi.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Her dönem gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle dikkat çekti.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Ünlü şarkıcı, önceki akşam derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil elbisesiyle sahne aldı.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, konserden görüntüleri Instagram’da yayınlamayı da ihmal etmedi.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

İşte Hülya Avşar’ın o kıyafeti...

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

25/32
Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

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