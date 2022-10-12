﻿Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı. Kim der ki 59 yaşında

Hülya Avşar, Kâinat Güzellik Yarışması’nda birinci seçilmiş, evlendiği ortaya çıkınca tacını geri almışlardı.
Avşar, Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başlamış 1983 yılı hayatının dönüm noktası olmuştu.
Ardından kariyerine sunuculuk ve oyunculuğu da ekleyen Avşar, meşhur olduğu ilk günden bu yana attığı her adımla adından söz ettirdi.
Her dönem gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, önceki akşam derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil elbisesiyle sahne aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, konserden görüntüleri Instagram’da yayınlamayı da ihmal etmedi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören görüntüler, kısa sürede gündem oldu.
İşte Hülya Avşar’ın o kıyafeti...