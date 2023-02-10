81. saatte mucize. 6 yaşındaki Beşir enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli, etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da, arama kurtarma çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor.

Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı.

Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı.

Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız’a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı. Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

İLK SÖZLERİ: SUSAMAKTAN, AÇLIKTAN ÖLECEĞİM

Diyarbakır’da, depremde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nın enkazından 81’inci saatte sağ çıkarılan Beşir Yıldız’a (6) ulaşılan ilk ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Beşir’in, kendisine durumunu soran görevliye, her yerinin sıkıştığını belirterek “Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su” dediği anlar, görüntülerde yer aldı.

Öte yandan, bina enkazında, Beşir’in bulunduğu alandan 1 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.