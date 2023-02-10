Acun Ilıcalı'dan anlamlı çağrı. 100 TIR su ve 5 milyon TL’lik eşya göndermişti

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın da deprem bölgesi için büyük bir yardımda bulunduğunu ifade etmişti. Levent, Ilıcalı'nın yaptığı yardımı şu sözlerle duyurmuştu:

"Sevgili Acun Ilıcalı, bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyon TL'lik eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler."

"LÜTFEN HALKIMIZA DESTEK OLUN"

Acun Ilıcalı, deprem bölgesine yaptığı yardım sonrası anlamlı bir harekete daha imza attı. Ilıcalı, sosyal medyada AFAD ve Kızılay’ın uluslararası hesaplarını paylaşarak, destek çağrısı yaptı.

"Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun."