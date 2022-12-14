“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 

"Lafagel" adlı you tube kanalı bir gençle sokak röportajı gerçekleştirdi. "Dini konuda aile olarak biraz düşkünüz" diyen gence sokak röportajı yapan muhabir "Tarikatlarda, cemaatlerde neler olduğunu görüyor musunuz. 6 yaşındaki bir çocuğa... Din dedin ya o yüzden diyorum" yorumu yaptı.

Genç adam "6 yaşındaki bir çocuğun evlenmesi imkansız. Akli dengesi olan... Mesela 100 kişiye sorun 6 yaşındaki bir çocuğun evlenmesi olamaz" yanıtını verdi.

"Ama konuşma kayıtları var" diyen muhabire "CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir.” dedi.

Muhabirin "Sen halkın yarısına hakaret ediyorsun" şeklindeki yorumuna "Hakaret değil" dedi. Muhabirin ısrarla "Köpeksin" dedin sorusuna genç adam "Görünür bir şey. Şu an LBGT iyi bir şey mi sizce" dedi.

Muhabirin "Sizin 6 yaşındaki çocuğa tecavüz edilmesi zorunuza gitmiyor da bu mu zorunuza gidiyor? Sen CHP'ye oy veren köpektir nasıl dersin" sorularına genç adam "Onlar dinsiz" yanıtını verdi.

Röportaja dahil olan bir başka vatandaş ise "Dini kullanan kimse onu bana söyleyebilir misin?" sorusuna genç "Ben AKP'ciyim demiyorum" diyerek çark etmeye çalıştı. Aynı kadın "CHP dini kullanmıyor. Kusura bakma yani" yorumunu yaptı.

Bir başka vatandaş da gencin sarf ettiği "Köpek" kelimesine tepki gösterdi.