İstismar mağduru H.K.G’nin yaşını büyüten doktor yurt dışına kaçmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı tarikatta çocuğa cinsel istismar skandalına ilişkin dava kapsamında, 6 yaşındaki H.K.G.’nin yaşının büyük gösterilmesi için usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 3’ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

Savcılığın 28 sayfadan oluşan iddianamesi, İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 11 Eylül 2023 tarihinde görülecek.

İddianamede, H.K.G.’nin yaşının sahte raporla büyütülmesinde rol alan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler hakkında istenen cezalar belli oldu.

Buna göre nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp, iç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar ceza istendi. Yine iddianamede, H.K.G. ile ‘evlenen’ Kadir İstekli, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, Gümüşel’in iş ortağı ve vakıf çalışanı Mehmet Emin Marangoz, hastanenin eski çalışanı ve H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için yardımcı olan Kubilay Şimşek hakkında kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar ceza talep edildi.

İddianamede, H.K.G.’nin yaşının büyütülmesi olayında sanıkların rolü de anlatıldı. İddianameye göre H.K.G., 8 Mart 1998 tarihinde Özel Fatih Hastanesi’nde doğdu. İstekli ile 6 yaşında ‘dini nikahla evlendirilen’ ve 14 yaşında aynı evde kalmaya başlayan H.K.G., 5 Aralık 2012 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene gitti ancak onun yerine başkası röntgen çekimine sokuldu. Kemik yaşına ilişkin 10 Aralık 2012’de hazırlanan raporda H.G.K.’nin kemik yaşının 21 olduğu belirtildi.

İddianameye göre, H.K.G.’nin hakkında bu raporu alabilmesi için Kadir İstekli ve vakfın çalışanı Mehmet Emin Marangoz, H.K.G.’yi hastaneye beraber götürdü. Hastanede giriş işlemlerini Marangoz yaptı. Hastanedeki işlemler sırasında İstekli ve Marangoz’a hastane çalışanı Kubilay Şimşek yardım etti. Sahte röntgen işini de Şimşek ayarladı.

“BAŞKA BİR KIZ VARDI”

İddianamede, H.K.G.’nin sahte raporun düzenlenmesini sağlayan muayene işlemine ilişkin ifadesi yer aldı.

H.K.G.’nin ifadesi şöyle:

“Ben içeri tek başıma girdim, içeride sağlık görevlisi olduğunu düşündüğüm bayan bir şahıs vardı, kendisi bana ‘Yüzünden küçük görünüyorsun’ dedi. Elbisemi çıkartmamı istedi, ben de elbisemi çıkarttım. Beni koltuk altımdan muayene etti, bana ‘Kılların çıkmamış’ dedi. Sonra da ‘Tamam gidebilirsin’ dedi. Ben de üzerime giyerek odadan çıktım bu sırada odada başka kişi bulunmuyordu. Odadan çıkınca Kadir ve Mehmet Emin beni bir başka odaya götürdüler, ben yine tek başıma bu odaya girdim, içeriye girdiğimde bir kız pantolonları dizlerine kadar inmiş bir şekilde röntgen makinesine benzer bir makinenin karşısında duruyordu. Odada karanlık durumda idi ve ben de odanın bir köşesinde beklemekte idim, bu kız ile birbirimizi görmekte idik. Bu kızın işlemleri bitti ve odadan çıktı. Oda içerisinde bulunan erkek sağlık görevlisi de bana ‘Sen de çıkabilirsin’ dedi, ben de bunun üzerine odadan çıktım. Kapı önünde bekleyen Kadir'e ‘Bana bir işlem yapmadılar’ dedim, oda bana ‘Sessiz ol sonra anlatacağım’ diye karşılık verdi, akabinde Mehmet Emin ve Kadir ile birlikte hastaneden ayrıldık. Başka bir odaya girerek veya bir başka kişi tarafından muayene edilmedim, daha sonra da bir daha muayene edilmek için hastaneye gelmedim. Yukarıdaki işlemler sırasında ben bahsettiğim odalara girerken Mehmet Emin Marangoz'un yanında hastaneye girerken konuştuğu iki sivil kişi bulunmaktaydı, bunlar bizim hemen arkamızdan gelmekteydi, ancak bu iki sivil kişinin polis memuru olup olmadığını bilmiyorum çünkü üzerlerinde herhangi bir resmi kıyafet bulunmamaktaydı.

“ALLAH YARDIM ETTİ”

Hastaneden ayrıldıktan sonra ben ve Kadir annemlerin evine geçtik. Benim hastaneye götürüldüğümden annem ve babamın en başından beri haberi verdi. Eve geldikten sonra benim yerime bir başka kızın sokulduğunu konuşuyorlardı, Kadir olayları annem ve babama anlatıyordu, bu konuşmalar esnasında ‘Bir çıkış yolu bulduk da kurtulduk, Allah yardım etti’ şeklinde cümleler söylüyordu, ben bu konuşmaların hepsine şahit oldum. Bu konuşmalar ile ben benim yerime kemik tespiti işlemi esnasında başka birinin içeriye alındığını anlamış oldum ancak bu hastanede bulunan benim yerime giren kızı daha önce görmedim, başı açık bir kızdı, açık kimlik bilgilerini de bilmiyorum. Hastane tarafından benimle ilgili olan raporu alan Kadir’in evde bulunduğu esnada Mehmet Emin Marangoz'u cep telefonu ile arayarak ‘17-18 yaşında çıkması yeterliydi neden bu kadar yaşı büyük çıktı. Savcı iyi yedi’ şeklinde bir söz söylediğini hatırlıyorum.”

“YAŞIMI BÜYÜTMÜŞTÜK DEMİ?”

İddianamede yer alan H.K.G. ile İstekli arasında telefonda kemik yaşının büyütülmesine ilişkin geçen telefon konuşması ise şöyle:

“-H.K.G: Karakol olayı,

-Kadir İstekli: Zor o.

-H.K.G: Orda yaşımı büyütmüştük demi?

-Kadir İstekli: Yaşını büyüttük

H.K.G: Öyle yırttık

Kadir İstekli: Yoksa ben giriyordum içeri, 3 sene 4 sene yatacaktık. Yani orda ve onu affetmiyor ki devlet, ona bakmıyor yani. Bitti, neler neler çektik o zaman. Ramazan-ı Şerif ayı.

H.K.G: Orda nasıl benim yerime başkası girmişti?

Kadir İstekli: Başkası girdi.

H.K.G: Kemik testine?

Kadir İstekli: Kemik testine başkası girdi senin yerine, anladın.”

RÖNTGENİ ÇEKEN SAĞLIKÇI ÖLDÜ

İddianamede, H.K.G.’nin kemik yaşının tespit edilmesi için röntgeni çeken sağlıkçının Mustafa Sarıtaş olduğu ve 10 Aralık 2022 tarihinde Sarıtaş’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

HİÇ GÖRMEDEN RAPOR DÜZENLEMESİNE NEDEN OLDULAR

İddianameye göre H.K.G.’yi görmeden çekilen röntgen üzerinden incelemede bulunan nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp’ti. Özalp, H.K.G.’nin 21 yaşında olduğuna ilişkin tespit yaptı. Yine H.K.G.’ye ilişkin Çocuk ve Erken Psikoloji doktoru Melek Gözde Luş ise 21 yaş ile uyumlu ruhsal gelişim gösterdiğine ilişkin raporda değerlendirmede bulundu. İç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker de H.K.G.’ye ilişkin fiziki muayene yapmadan teşhiste bulundu. Bu 3 hekimin değerlendirmeleri doğrultusunda 10 Aralık 2012 tarihinde H.K.G.’nin 21 yaşında olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu oluşturuldu.

İddianamede, 3 hekimin resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“10 Aralık 2012 tarihli sağlık kurulu raporunun oluşumuna sebebiyet veren, müşteki şahsı muayene etmiş gibi görünen ancak teşhis ve beyana göre fiziken muayene etmeyen ve Adli Tıp Kurumu’nun mütalaasında belirtildiği şekilde de tıbbi uygulamalar yerine getirilmeksizin yaş tespitinde bulunan şüpheliler Arif Kemal ve Melek Gözde ile müşteki şahsı muayene etmiş gibi görünen ancak teşhis ve beyana göre fiziken muayene etmeyen iç hastalıkları uzmanı Mahir Orhan isimli şahıslar, hastane doğumlu olan müşteki hakkında içerik itibariyle gerçeğe aykırı raporun oluşumuna sebebiyet verdiklerinin ve böylelikle de üzerlerine atılı resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediklerinin kabulü gerektiği…”

YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İddianamede, Mahir Orhan Beker’in Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturmada ifade verdiği ve 15 Haziren 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı tespitine yer verildi.