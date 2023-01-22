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  • 6’lı masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için 3 senaryo belirledi. Ankara kulislerinden sızdı

6’lı masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için 3 senaryo belirledi. Ankara kulislerinden sızdı

6’lı masanın 26 Ocak’ta yapacağı toplantı öncesi kulislerden yeni bilgiler geldi. Buna göre, 6’lı masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için 3 farklı senaryo üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 10:36
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6’lı masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için 3 senaryo belirledi

6’lı masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için 3 senaryo belirledi. Ankara kulislerinden sızdı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde, 26 Ocak’ta yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesinde trafik hızlandı. “Ortak Politika Metni” ve “Geçiş Süreci Yol Haritası” için son düzenlemeler yapılıyor. İki metin, 30 Ocak’ta paylaşılacak. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının da şubat ayında açıklanacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’in 6’lı masa kurmaylarından edindiği bilgiye göre, 6 partinin iktidara gelmesi durumunda “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte” üç farklı senaryo hazırlandı.

1- 400 vekil ve üzeri: Masadaki partilerin toplam milletvekili sayısı 400 ve üzerinde olursa, “Seçilen ortak cumhurbaşkanı ve oluşturacağı kabine bir yıl görev yapacak.” Bu süreçte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte altyapı oluşturulacak ve bir yılın ardından Türkiye seçime gidecek.” Böylece, “Tartışmalı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” son verilecek.

2- Referandum aralığı: “6’lı masanın 360 ila 399 arası milletvekili çıkarması” öngörüsünde bulunuluyor. Eğer masadaki partiler bu aralıktaki kadar vekil çıkarabilirse “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe” ilişkin anayasa değişikliği Meclis’te 400 “evet” oyuna ulaşamasa dahi cumhurbaşkanınca referanduma götürülecek. Bu seçenekte ise “cumhurbaşkanı ve kabinenin 2 yıl iktidarda kalması” öngörülüyor.

3- 360 vekilin altı: En kötümser senaryoya göre, muhalefet Meclis’te çoğunluğu sağlayacak ancak güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliği için referanduma gitme yeterliliğine ulaşamayacak.

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Yıldırım Demircioğlu
22.01.2023 11:05
Bunlar kolay işler. Zor olan seçim günü ve gecesi oylara ve sandıklara sahip çıkmak. Seçim güvenliği sürecini sağlamak. Bu konuda tüm siyasi partilerin ortak dekorasyon da bulunması.  
 
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