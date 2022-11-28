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Alt�l� masadan Erdo�an'� k�zd�racak film

G��lendirilmi� Parlamenter Sistemi vaat eden alt� siyasi parti anayasa de�i�ikli�i �nerisini ��imdi Demokrasi Zaman�� slogan�yla tan�tt�. Tan�t�m filminde �Biz T�rkiye�yiz�, �Biz �yi Biliriz Devlet Ayr�, �ktidar Ayr�d�r� mesajlar� verildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:35
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Alt�l� masadan ��imdi Demokrasi Zaman�� tan�t�m filmi

Alt�l� masadan Erdo�an'� k�zd�racak film
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Alt�l� Masa, G��lendirilmi� Parlamenter Sistem Anayasa De�i�ikli�i �nerisi Tan�t�m Toplant�s��n� bug�n Ankara�da ��imdi Demokrasi Zaman�� slogan�yla yapt�.

CHP Genel Ba�kan Yard�mc�s� Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Ba�kan Yard�mc�s� Mustafa Yenero�lu, Demokrat Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� Serhan Y�cel, Gelecek Partisi Genel Ba�kan Yard�mc�s� Serap Yaz�c�, �yi Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� U�ur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Ba�kan Yard�mc�s� B�lent Kaya, anayasa tasla��n� a��klad�.

�B�R K���N�N YANLI�ININ Y�K�N� HEP�M�Z �EKEMEY�Z�

Anayasa de�i�ikli�i �nerisi a��klamalar�ndan �nce ��imdi Demokrasi Zaman�� slogan�yla yay�nlanan tan�t�m filminde �Biz T�rkiye�yiz�, �Biz �yi Biliriz Devlet Ayr�, �ktidar Ayr�d�r�, �Ki�ileri De�il Hukuku Ba� �st�nde Tutar�z�, �Bir Ki�inin Yanl���n�n Y�k�n� Hepimiz �ekemeyiz�, �Biz Hep Biriz Ama Asla Bir Ki�i De�iliz� mesajlar� verildi.

Tan�t�m filminin ard�ndan a��klanan Alt�l� Masa�n�n Anayasa de�i�iklik �nerisine g�re; se�im baraj� y�zde 3�e d��ecek; Cumhurba�kan�, milletleraras� bir s�zle�meden gece yar�s� tek ba��na ��kma karar� veremeyecek; Cumhurba�kan�n kanunlar� veto etme yetkisine son verilecek; Cumhurba�kanlar� bir d�nem ve 7 y�l i�in se�ilebilecek; se�ilen Cumhurba�kan� partisiyle ili�kisini kesecek; Ba�bakan ve bakanlar TBMM�ye kar�� sorumlu olacak; siyasi partiler hakk�nda Yarg�tay Cumhuriyet Ba�savc�s�n�n kapatma davas� a�abilmesi, TBMM�nin iznine ba�lanacak.

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1950
28.11.2022 15:44
Yalan, yanlış var mu ? Yok  
 
Hakkı hazretleri
28.11.2022 15:28
Harika olmuş, devamı gelmeli..  
 
Bizde var�z
28.11.2022 15:10
Biz hep biriz - asla-bir kisi de�iliz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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