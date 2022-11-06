Kuru fasulyenin öyle bir faydası çıktı ki, çok şaşırttı

Yüksek miktarda protein içeren kuru fasulye özellikle et yemeyen insanlar tarafından hayati öneme sahiptir. İçerğinde çok sayıda mineral bulunuyor. Yani, kırmızı etin vücuda sağladığı besin değerlerinin birçoğunu karşılayabilir. İşte adına şarkılar bile yazılan kuru fasulyenin faydaları

Bağırsakları çalıştırır.

Kalp krizini önlemeye yardımcıdır.

Kalp ve damar tıkanıklığa karşı koruyucudur. Bu sebeple kalp hastaları tüketebilirler. Ayrıca lifli bir gıda olduğu için de kalp krizini de önler.

Hipertansiyona karşı koruyucudur. Yüksek olan tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

Folik asit ve demir içeriğinden çok zengin olması nedeniyle gebelik döneminde tüketilmelidir.

Vücudun enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra zihin ve beden yorgunluğunu giderir.

Kuru fasulye kan şekeri dengesini ayarlayarak şeker hastalarını rahatlatıyor.

Kuru fasulye güçlü bir kemik yapısı için sıkça tüketilmesi gereken bir besin

Karaciğer yetmezliği, böbrek taşları, kalp çarpıntısı ve idrar tutukluğuna kadar birçok rahatsızlığa faydalıdır.

İçerisindeki lif nedeniyle kötü kolesterolü düşürür. Bu lifler kalın bağırsakta barınır ve kalsiyum ilk sırada olmak üzere önemli minerallerin emilimine fayda sağlar. Günde 1 fincan ölçüde kuru fasulye tüketmek 6 hafta sonunda kolesterol seviyesini yüzde 10 oranında düşürür.

KANSERE KARŞI KORUYOR

Kuru fasulyenin kansere karşı da etkili olduğu belirtildi. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile özellikle sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.