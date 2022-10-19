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Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Malatya’da düzenlenen kanser bilgilendirme toplantısında, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada gelen kanserden korunma yolları açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:04
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Uzmanı açıkladı. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
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İHA’nın haberine göre; Halk Sağlığı Merkezine bağlı Malatya Yeşilyurt Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimince bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yazıhan Halk Eğitim Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısı, Yazıhan Devlet Hastanesi Başhekimi Nur Demir Kaplan başkanlığında gerçekleştirildi.

Programda konuşan Arzu Sarıcam, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek, can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada gelen kanserden korunma yolları dile getirildi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Halk Sağlığı Merkezine bağlı Yeşilyurt KETEM biriminde eğitimci Arzu Sarıcam ve Filiz Şahiner tarafından, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanseri, kanserden korunma metotları, kanserin neden kaynaklandığı, genel şekilde kanserin kontrol altına alınması ve kanser hastalıkları hakkında bilinçlendirme yapılarak erken kanser tanısının önemi vurgulandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kanser ile mücadele için kurulmuş olan ve ücretsiz olarak hizmet veren KETEM'in faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Filiz Şahiner ise kanserden korunmanın altın kuralını dile getirirek, “Sigardan uzak durulmalı. Şeker doğal yiyeceklerden karşılanmalı. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Hareketli yaşam tarzı benimsenmeli. Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı. Elektronik cihazlara uzun süre çok yakın olmamalı. Stresten uzak durulmalı ve obeziteye karşı önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sarıcam, “Kanser günümüzde önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu halini aldı. Erken tanı ve tedavi yöntemleri nedeniyle can kaybı oranları azalmaya devam etse de, tüm dünyada erkek ve kadınlarda can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2. sırada geliyor” ifadelerini kullandı.

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