74 yaşındaki Melik Gökçek 50 yaşındaki Güntekin Onay'a bakın ne dedi. Ebrar Karakurt savaşında son perde

Ebrar Karakurt hakkında yaptığı çirkin paylaşımdan sonra kendisi hakkında sert sözler kullanan Güntekin Onay'a Melih Gökçek'den yanıt geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
74 yaşındaki Melik Gökçek 50 yaşındaki Güntekin Onay'a bakın ne dedi. Ebrar Karakurt savaşında son perde

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, takımın yıldızı Ebrar Karakurt'la ilgili çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

Gökçek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Türk sporuna son on senedir satın cumhurbaşkanımızın katkıları dolayısıyla hemen her branşda gelen şampiyonluklar dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz. Not: Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı."

Oysa Ebrar, sosyal medyada kendisinin paylaşımına yorum yapan Abdulhamid isimli bir kişiye "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermişti. Yani Sultan Abdülhamid değildi bu. Zaten, bunu da belirtmişti.

Gökçek'in buna rağmen o paylaşımı yapması ünlü televizyoncu spor spikeri ve sunucu Güntekin Onay'ı kızdırmıştı. Onay da şu paylaşımı yapmıştı:

"Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez. Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık! Yeter , Sayın Gökçek!

Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın? Nasıl para kazandığın belli değil! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bir açıklarsan çok mutlu olacağız? Hadi bekliyoruz! Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz! Nasıl zengin oldun? Sen kimsin?"

Gökçek bugün Güntekin Onay'a cevap verdi. İşte o paylaşım:

"Fosil. Piyasadan silindin, seni adam yerine koyan yok. Kendini hatırlatmak, solculara, LGBT'lilere yaranmak için bana mı sataşıyorsun? Sana saman göndereyim oyalan."

74 yaşındaki Melih Gökçek'in kendisinden 50 yaşındaki Onay'a "Fosil" yakıştırması yapması "Güntekin Onay fosilse 24 yaş büyük Melih Gökçek ne" yorumlarına yol açtı.

FOSİL NEDİR?

1 - Fosil veya taşıl, yer kabuğunun en üst bölümünü oluşturan tortul kayaçların çoğunda, bazen iyi korunmuş, bazen de erozyon ve sedimantasyon sırasında tahrip olmuş, ölü organizma kalıntıları.

2 - Yaşayış biçimi, düşünce ve davranışlarıyla çağın gerisinde kalmış kimse.

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