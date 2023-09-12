Voleybolda 50 yıl önce de Dünya Şampiyonu olduğumuz ortaya çıktı

50 yıl önce Çin'i deviren Bolu Kız Öğretmen Okulu’nun Voleybolda Dünya Şampiyonu olarak Türkiye’ye ilk tarihi başarıyı kazandırdığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Voleybolda 50 yıl önce de Dünya Şampiyonu olduğumuz ortaya çıktı

Yıllar önce, 1974 yılında, Bolu Kız Öğretmen Okulu'nun parlayan kızları, Okullar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda unutulmaz bir zafer yaşamıştı.

Bu mücadele, Türkiye'ye voleybolda ilk dünya şampiyonluğunu getirmişti.

O dönemin Sultanları tam 50 yıl önce göğsümüzü kabartmıştı.

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50 YIL SONRA AYNI BAŞARI GELDİ

Tarihe geçen bu başarının ardından bu kez de Atatürk’ün kızları yine Çin’i yenerek Milletler Ligi’nde şampiyon oldular.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ardından, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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CUMHURİYET'İN 100. YILINDA BÜYÜK GURUR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

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