Seren Serengil'den sevgilisine sürpriz doğum günü

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Serengil, son olarak sevgilisine sürpriz yaparak yeni yaşını kutladı.

Seren Serengil, 6 Kasım 1982 doğumlu olan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma için yakın dostlarının da davetli olduğu sürpriz bir parti organize etti. Doğum gününe Seren Serengil'in yakın dostu Ece Erken ve 'Söylemezsem Olmaz' programını birlikte sunduğu arkadaşı Arto Dalga da katıldı.

Serengil, 40'ıncı yaşını kutlayan sevgilisi için puro temalı özel tasarım gösterişli bir pasta yaptırdı. Serengil ayrıca davetliler için mini bir konser verip aşk şarkıları söyledi.

Sevgilisinin doğum gününden kareleri Instagram hesabından da paylaşan Seren Serengil, karelerine ''Happy birthday Tohma ❤️????'' notunu düştü. Demet Akalın'ın Serengil'in paylaşımına ''İyi ki doğdun enişte'' şeklinde yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.