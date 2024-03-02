7'den büyük deprem olacak mı? İstanbul depremi Naci Görür ile Ahmet Ercan'ı kapıştırdı

Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı deprem tehlikesiyle ilgili yer bilimcilerin uyarıları devam ederken farklı açıklamalarda gelmeyi sürdürüyor.

Prof. Dr. Naci Görür'ün "İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" açıklaması gündemin tepesine oturdu. Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım" cevabına Görür'den yanıt gecikmedi.

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde konuşmacı olduğu bir etkinlikte, "İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" şeklinde uyarı yaptı. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Naci Görür'le aynı görüşe sahip değil. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Görür'ün söz konusu açıklamalarına; "İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat, ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen" diyerek büyük tepki gösterdi.

"İNSANIMIZ ÖLMESİN"

Görür'den ise Ercan'a cevap gecikmedi. Görür sosyal medyadan yaptığı paylaşımında; "Arkadaşlar, zaman zaman, X’te yazışmalarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor. Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün on binlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda ülkemizdeki kentleri deprem dirençli yapalım, insanımız ölmesin söyleminden niye rahatsızlık duyarlar ki. Biz burada depremi değil depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin. Sevgiyle" şeklinde konuştu.

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