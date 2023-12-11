Ankara'da sokak köpeğini götüren görevlileri engellemeye çalıştılar. Çocukların ölmesini mi istiyorsunuz

Sokak köpeklerinin iki çocuğa saldırması sonrası Ankara'da bir sokak köpeğini rehabilitasyon merkezine götürmek isteyen belediye ekiplerine çevredekiler engel olmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankara'da sokak köpeğini götüren görevlileri engellemeye çalıştılar. Çocukların ölmesini mi istiyorsunuz

İlk olarak Ankara'da 10 yaşındaki T.Y., ardından Rize'de 12 yaşındaki E. B. sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Sık sık yaşanan saldırılar son ikisi eklenince başıboş sokak köpekleri meselesi birden tüm Türkiye'de konuşulmaya başladı.

ANKARA'DA SOKAK KÖPEĞİNİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLARDA GERGİNLİK

Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küpeli bir köpeği götürmeye çalıştığı görüldü. Ekiplerin yanına gelen kadınlardan biri "Pardon nereye götürüyorsunuz bu küpeli hayvanları? Usulsüz şekilde yakalama yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

MANSUR YAVAŞ'A İSYAN ETTİ

Belediye personelinin "Geri getireceğiz" demesi üzerine kadın "Nereye götürüyorsunuz?" diye sormaya devam etti. Personel "rehabilitasyon" diye yanıt verdi.

SİYASİLERİN GÜNDEMİ: SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ

Konu siyasetin de gündemine taşındı. BBP lideri Mustafa Destici, çözüm önerisi olarak Atatürk'ün onayıyla yayımlanan 1932 tarihli genelgeyi anımsattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise hayvanseverlere sorumluluk almaları gerektiğini belirterek "Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz. Kısırlaştırmalara devam edeceğiz; ama bir yandan da mutlaka sokaktakileri barınaklara alıp orada misafir edeceğiz" demişti.

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