8 yıl önce vefat eden vatandaş seçim sandığında yaşıyor

İstanbul Bahçelievler Yayla İlkokulu 1115 No'lu sandıkta 2015 yılında vefat eden Emine Kahraman'ın seçmen olarak göründüğü ortaya çıktı. Kahraman'ın iki hafta önce gerçekleşen seçimlerde seçmen listesinde yer almadığı kaydedildi.

8 yıl önce vefat eden vatandaş seçim sandığında yaşıyor

BirGün’ün haberine göre, İstanbul Bahçelievler Yayla İlkokulu 1115 No'lu sandıkta, 2015 yılında vefat eden Emine Kahraman'ın seçmen olarak göründüğü ortaya çıktı.

2 hafta önce gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde seçmen listesinde yer almayan Emine Kahraman'ın seçimin ikinci turunda listede bulunmasına itiraz edilmesinin ardından sandık yetkilileri tarafından tutanak tutuldu.

Konuya ilişkin BirGün'e açıklama yapan Emine Kahraman'ın kızı Aynur Usta, olayın ortaya çıkmasının ardından Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğini ve annesinin nüfusta sağ göründüğünü öğrendiğini kaydetti.

Usta şunları söyledi:

"Öldüğünü hastanenin bildirmiş olması gerekiyormuş. Üzerinden onca zaman geçti. 2015 yılından bu yana yapılan seçimlerde böyle bir durumla karşılaşmadık. İki hafta önce yapılan seçimlerde de böyle bir durum yaşanmadı. Defin işlemleri sırasında Mezarlıklar Müdürlüğü annemin kimliğini nüfustan düşmek için istemişti. Bana da bir ölüm ilanı vermişlerdi."

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