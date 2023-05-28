Oy kullanma kabinine silahla girdi. Namlusunu Kılıçdaroğlu'na doğrulttu

Rize’de bir seçmen oy kullanma kabinine silahla girdi.

Oy kullanma kabinine silahla girdi. Namlusunu Kılıçdaroğlu'na doğrulttu

Türkiye, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

SİLAHLA GİRDİĞİ KABİNDE TEHDİT NOTU PAYLAŞTI

Oy verme işleminin başladığı saatlerden bu yana Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı. Son olarak bu illerden biri de Rize oldu.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre; Rize’nin Fındıklı ilçesinde M.Ö. isimli bir seçmen oy kullanma kabinine silahla girdi.

Seçmen, silahı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy pusulası üstündeki resmine doğrultarak, yanına da “Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” yazılı bir kağıt koyup fotoğrafını çekti.

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GÖZALTINA ALINDI

Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M.Ö., şikâyet üzerine gözaltına alındı.

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