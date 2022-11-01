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  • Geleceğin AKP lideri Süleyman Soylu açıkladı! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek

Geleceğin AKP lideri Süleyman Soylu açıkladı! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Soylu, 12 Kasım Türkiye'de ilk defa ülke çapında tatbikat yapılacağını söyledi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:50
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Geleceğin AKP lideri Süleyman Soylu duyurdu! 12 Kasım herkesin telefonuna bu mesaj gelecek

Geleceğin AKP lideri Süleyman Soylu açıkladı! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
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Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.


“YARIN 18.57’DE TATBİKAT YAPILACAK”
Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda “12 Kasım  18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.” dedi.

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Abbas
1.11.2022 14:47
Ne o SS, nükleer tehlikesi mi var ??  
 
M. T
1.11.2022 14:40
20 yıldır afet yaşıyoruz bundan kurtulma anonsunu bekliyoruz biz. Tonla uyuşturucuyu yakalama , kilo ile olanlardan bir iki yakala . Afganlılar oluk oluk uyuşturucu ile akıyor bunlara baksan .  
 
Masal
1.11.2022 14:37
Allahalla , herkese tlf una mesaj gelecekmis , çağ atlıyoruz , yok boyle bişe , dünya bizi kıskanacak , inanılmaz , şoktayız , boyle bise dunyada yok , Sen temmuzda ekonomi uçacak uçacak diyordun  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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