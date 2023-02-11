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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki adama geri geri manevra yapan otomobil çarptı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:13
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85 yaşındaki yayaya geri giden otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
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İHA'nın haberine göre, Bilecik'te yaya geçidinden geçmekte olan 85 yaşındaki yayaya geri geri giden otomobil çarptı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde yaya geçinde yolun karşısına geçmekte olan 85 yaşındaki Hüseyin Çeşme'ye geri geri manevra yapan Fatih D. idaresindeki 31 NG 274 plakalı otomobil çarptı.

Kazada 85 yaşındaki yaşlı adam yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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