Galatasaray'a şans doğdu. Kenny Tete gelişmesi

Kaynak: Nicolo Schira
Galatasaray'a şans doğdu. Kenny Tete gelişmesi
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kenny Tete takımdan ayrılabilir.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Kenny Tete, yeni bir maceraya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Tete'nin İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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ANLAŞMA SAĞLANMADI
2020 yılından beri Fulham'da oynayan sağ bek, takımıyla yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamadı.

Kenny Tete, sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılabilir.

İngiliz ekibi Hollandalı futbolcuyu Lyon'dan 3.2 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Keny Tete, 1145 dakika süre alırken 1 gol attı.

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