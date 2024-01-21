90+13'te gol geldi. 2 kırmızı 4 gol. Böyle maç görülmedi

Bramall Lane'de gerçekleşen maç 2-2'lik beraberlikle bitti.
West Ham'ın golleri 28. dakikada Cornet, 79. dakikada penaltıdan Ward Prowse attı.
Sheffield'ın golleri 44. dakikada Brereton ve 90+13. dakikada McBurnie ile geldi.
West Ham'da Coufal, Sheffield United'da ise Brewster kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu beraberlikle birlikte West Ham puanını 35'e çıkarttı. Sheffield ise 10 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Bournemouth ile karşılaşacak. Sheffield ise Crystal Palace'a gidecek.
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