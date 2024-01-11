Yunus Emre Konak Premier Lig ekibine imzayı attı. Sivasspor servet kazandı

Premier Lig ekiplerinden Brentford Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak’ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.” denildi.

Bu transfer sonucunda Brentford 4.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Sivasspor ayrıca oyuncunun sonraki satışından yüzde 12.5 pay sahibi olacak.