Sivasspor'dan Premier Lig'e gidiyor. Bizimkiler göremiyor elin oğlu İngiltere'den keşfediyor

Türkiye'de büyük kulüpler yaşı geçmiş oyunculara milyonlarca euro öderken, burunlarının dibindeki gençleri göremiyor. Ancak Avrupa kulüpleri yakından takip ediyor.

Bu oyunculardan biri de Sivasspor'un 17 yaşındaki yıldız adayı Yunus Emre Konak.

Orta sahada oynayan Yunus Emre Konak, Sivasspor'un alt yapısından yetişti ve A takıma yükseldi.

Genç yıldız adayına İngiltere Premier Lig takımlarından Brenford'un talip olduğu, hatta resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Kulüpler arasındaki görüşmenin sürdüğü, transferin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğu ifade edildi.