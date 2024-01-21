Sergen Yalçın: Kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici

Antalyaspor, Trendyol Süper Ligi’nin 21. haftasında Konyaspor’un konuğu oldu ve 1-1’lik skorla ayrıldı.

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Maçın çoğunu oyunu domine ettik. Başlangıçta da fırsatlar yakaladık. Golü de bulabilirdik ama deplasmanda geriye düştüğümüzde işimiz zorlaşıyor. Konyaspor’un ligdeki durumu iyi değil. Onlar da savaşıyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ama son 3 maçta hep geriden gelmek zorunda kaldık. Çocuklar çok uğraştılar. Bu bizim için en olumlu yanı. İkinci yarıda bu tür deplasmanlar daha da zor olacak. Herkes puan peşinde. O yüzden kaybetmiyorsak en azından mutlu olmalıyız. Teknik ekip olarak Konyaspor’a da başarılar dilerim. Umarım bizim için de iyi olur” dedi.